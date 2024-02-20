انطلاق فعاليات البرنامج القومي «نادي القيادات الشبابية» بجنوب سيناء

انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات البرنامج القومي "نادي القيادات الشبابية" بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن فعاليات البرنامج القومي "نادي القيادات الشبابية" مستمرة خلال الفترة من 20 حتى 23 فبراير الجاري، ويستهدف تأهيل 40 شابًا وفتاة من الكوادر والقيادات الشبابية، لبناء قاعدة من الكوادر المتميزة والقيادات الشبابية المؤثرة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن فعاليات البرنامج تتضمن مجموعة من المحاضرات، وتناولت المحاضرة الأولى موضوع "التفكير الإيجابي وتطوير الذات والتغلب على الإحباط"، والتي انطلقت اليوم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية والدكتور محمد غنيم، مدير عام إدارة التعليم المدني.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى استثمار طاقات وأفكار الشباب بمختلف مدن المحافظة، وتعزيز دورهم المجتمعي وتأثيرهم الإيجابي، كما يسعى البرنامج إلى تحفيز الشباب على الريادة والابتكار، وتنمية وعيهم بالقضايا المحلية والعالمية.

وتابع أن المشروع يتضمن أيضا مبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين ودمج ذوي القدرات، ويفتح أبوابه لمشاركة الشباب الوافدين واللاجئين، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.