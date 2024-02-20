أجرى برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية «mbc مصر»، مجموعة من اللقاءات مع الفنانين على هامش مشاركتهم في حفل أولى الليالي المصرية السعودية بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس الأحد.

وقالت الفنانة دينا الشربيني، إن الحب والاحترام متبادل بين المصريين والسعوديين، معربة عن امتنانها لاحتفاء الجمهور السعودي بها أثناء تقديمها لأعمال فنية في المملكة.

وشدد الموسيقار هاني شنودة، على أهمية تلك الليالي في تعزيز التواصل بين مستقبلي الفن من الجانبين، مشيدًا بـ«تجهيزات الحفل والتعاون في الخير والجمال».

وأعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن سعادته بهذا الجمع والحالة الفنية والمعنوية، معقبًا: «مبروك لمصر والسعودية على هذا اليوم الجميل والبداية الجميلة».

وأشارت الفنانة مي عز الدين، إلى أنها كانت سعيدة بأجواء الحفل، مستطردة: «مبسوطة بهذا التعاون وفرحانة بالأعمال الجديدة، وأتمنى أن تكون كلها ناجحة».

ورأى الموسيقار هاني مهنا، أن التكامل بين هيئة الترفيه السعودية ووزارة الثقافة المصرية، سيسفر عن أعمال تتمتع بها الأجيال المقبلة.

واستضافت دار الأوبرا المصرية مساء أمس الأحد، الليلة الأولى من الليالي السعودية المصرية بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالسعودية؛ أحياها كل من الفنانين: محمد منير، ماجد المهندس، وشيرين عبد الوهاب.

وأقيم الحفل تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.