إدراج 4 مستشفيات جديدة في دمياط ضمن المبادرة الرئاسية للعلاج عن بعد

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن تركيب الأجهزة الخاصة بالمبادرة، في مستشفيات "حميات دمياط، وكفر البطيخ المركزي، والسرو المركزي، ووحدة طب الأسرة بتفتيش السرو"، وذلك بالاضافة إلى تفعيل المبادرة سابقا.

وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، اليوم الإثنين، أن تركيب الأجهزة تم في مستشفيات "دمياط العام، والجلدية، والروضة المركزي وكفر سعد المركزي والزرقا المركزي، وعزبة البرج المركزى"، بالإضافة إلى مستشفى دمياط التخصصي، وذلك ليكون إجمالي المستشفيات المشاركة بالمبادرة على مستوى المحافظة في 11 مستشفى.

وأضاف الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، أنه تم مناظرة 3245 حالة، من خلال المبادرة في المستشفيات المشاركة بها، وذلك منذ بدء المبادرة في 2021 و حتى الآن.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية للكشف عن بعد، تهدف إلى إجراء الفحص والمتابعة، بمساعدة أساتذة الجامعات المصرية، للكشف والفحص على المرضى في أماكنهم و دون انتقال، وخاصة في التخصصات الطبية النادرة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وضمن المبادرة الرئاسية للعلاج عن بعد.