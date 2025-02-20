جنوب أفريقيا تستضيف اليوم اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

من المقرر أن تستضيف جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في جوهانسبرج على مدى يومين.

ويأتي على رأس جدول الأعمال الصراع في الشرق الأوسط وحرب روسيا في أوكرانيا.

ومع ذلك، تريد الأسواق الناشئة مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والهند التحدث في المقام الأول حول موضوعات مثل إعادة هيكلة المؤسسات العالمية والتكيف مع تغير المناخ والتنمية الاقتصادية الأكثر عدالة.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا ستكون ممثلة في الاجتماع الذي يستمر يومين، في حين من المتوقع أن يمثل الصين وزير خارجيتها وانج يي.

وسيمثل الولايات المتحدة دبلوماسي من السفارة الأمريكية، حيث ألغى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مشاركته وسط خلاف مع جنوب أفريقيا بشأن قانون مصادرة الأراضي.

وسيمثل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مسؤول من وزارة الخارجية الألمانية.

وتضم مجموعة العشرين 19 دولة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وتمثل المجموعة نحو 80% من سكان العالم وأكثر من 85% من القوة الاقتصادية العالمية.