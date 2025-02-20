البنك الدولي يعد دراسة لمشروع إعادة إعمار لبنان بكلفة حوالي مليار دولار

أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نواف سلام للاطلاع على مشروع تقرير مسح الاضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان، أن البنك الدولي أعدّ دراسة أولية لمشروع إعادة الإعمار تتركز على البنى التحتية وإزالة الركام الموجود في المناطق وكلفة المشروع تبلغ حوالي مليار دولار، وسيقدم البنك الدولي أولا 250 مليون دولار.

وقال الوزير جابر بعد الاجتماع "بمجرد إقرار هذا المبلغ من البنك من المؤكد أنه ستكون هناك مساهمات من دول أخرى من أجل السير قدماً بالمشروع، فوجود البنك الدولي أساسي ومهم ويعطي مصداقية للمشروع، فالدراسة أولية كما قلت وهي تقدر الخسائر المباشرة لإعادة الإعمار والخسائر غير المباشرة أيضا."

وأوضح جابر أنه " في العام 2024 حصل تراجع في النشاط الاقتصادي مما يعتبر خسائر غير مباشرة، الأمر يحتاج إلى جهد حتى نستطيع تحضير أنفسنا بسرعة لإنجاح المشروع، الذي من الممكن أن يعرض في أواخر مارس على مجلس إدارة البنك الدولي".