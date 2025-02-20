سريلانكا تمضي في تنفيذ محطة الطاقة الشمسية المشتركة مع الهند

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قال المتحدت باسم الحكومة السريلانكية ناليندا جاياتيسا، للصحفيين، إن مجلس الوزراء أقر "خطوات ضرورية" لتنفيذ محطة طاقة شمسية مشتركة بين شركة الكهرباء الوطنية "سيلون" وشركة الطاقة الحرارية الوطنية الهندية.

وسوف تنفذ شركة ترينكومالي باور، المرحلة الأولى وهي بقدرة 50 ميجا واط من المشروع البالغ قدرته الإجمالية 130 ميجا واط، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال المتحدث، إن المحادثات المستقبلية مع شركة أداني بشأن مشاريع الطاقة تعتمد على مدى استعدادهم لخفض الأسعار.

وأكد نائب وزير التنمية الاقتصادية أنيل جاينتا فرناندو، خفض الضرائب في حال كان الطلب على السيارات، بعد رفع قيود الاستيراد، أقل من المتوقع.