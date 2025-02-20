ما نعرفه حتى الآن عن اللقاء غير الرسمي بين قادة مصر والأردن والسعودية ومجلس التعاون الخليجي؟

قادة دول مجلس التعاون والأردن ومصر يلتقون غدا في الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، أن الرياض سوف تستضيف غدا الجمعة "لقاء أخويا غير رسمي" بدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يضم قادة دول الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن مصدر مسئول قوله إن هذا اللقاء يأتي في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

وأضاف المصدر أنه يأتي كذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة، والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر.

وقال المصدر إنه فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية.

ووصل في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية.