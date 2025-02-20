كييف: مقتل 4 أشخاص في هجمات روسية شرقي أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، مقتل أربعة أشخاص على الأقل في مدينة كوستيانتينيفكا بشرقي أوكرانيا جراء قصف روسي.

وقال مكتب المدعي العام في منطقة دونيتسك، في منشور على تطبيق تليجرام، إن ثلاثة مدنيين قُتلوا جراء قصف مدفعي بعد الظهر بقليل (1000 بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد مقتل مدني واحد في قصف صاروخي روسي في الصباح.

ولحقت أضرار بعدة مبان سكنية ومتاجر.

ويُذكر أنه قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، كان عدد سكان مدينة كوستيانتينيفكا الصناعية يزيد على 60 ألف نسمة. ويبعد خط المواجهة نحو 9 كيلومترات فقط شرق كوستيانتينيفكا.

وفي منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة، قُتل شخصان وأصيبت امرأة في قصف مدفعي في مدينة نيكوبول.

وأعلن حاكم المنطقة سيرهي ليساك، في منشور على تطبيق تليجرام، تضرر العديد من المباني في المدينة، التي كان يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة في السابق.

وتقع مدينة نيكوبول مباشرة على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية في هذا الجزء من البلاد.