السيناتور تيد كروز يدعو زيلينسكي لوقف الهجمات على ترامب

دعا العضو في الكونغرس الأمريكي تيد كروز الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي إلى وقف "الهجمات" على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال كروز في حديث لقناة "فوكس بيزنس"، يوم الأربعاء: "لا أعتقد أن الرئيس زيلينسكي يعمل شيئا مفيدا لنفسه عندما يتوجه إلى الصحافة الأوروبية مع الهجمات على الرئيس ترامب".



واعتبر أن "استراتيجية زيلينسكي ستؤدي إلى النتيجة العكسية"، مضيفا: "أعتقد أن عليه أن يعيد النظر في موقفه".

وأعرب السيناتور عن قناعته بأن ترامب سيتمكن من تحقيق التسوية في أوكرانيا. وقال: "أعتقد أن الحرب ستنتهي في النصف الأول من هذا العام".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي حول أن ترامب "يعيش في عالم التضليل الروسي"، حسب تعبيره، والتي أدلى به بعد المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي حول أوكرانيا في الرياض وتعليق ترامب على سير المفاوضات.