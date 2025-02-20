 استطلاع: تأييد ترامب أقل من المتوسط التاريخي لرؤساء أمريكا منذ 1953 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع: تأييد ترامب أقل من المتوسط التاريخي لرؤساء أمريكا منذ 1953


نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 1:29 ص | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 1:29 ص

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلغت 45%، بينما أعرب 51% من الأمريكيين عن عدم رضاهم عن أدائه، وفقًا لما نقلته شبكة (سي إن إن).

وأشارت جالوب إلى أن معدل التأييد لترامب يقل بـ15 نقطة عن المتوسط التاريخي لجميع الرؤساء المنتخبين منذ عام 1953 خلال نفس الفترة، لكنه يتجاوز مستواه المسجل في فبراير من ولايته الأولى بخمس نقاط.

ووفقا للاستطلاع، تتماشى نسبة التأييد الإجمالية لترامب مع تقييماته في ملف الهجرة (46%) والسياسة الخارجية (44%)، بينما جاءت تقييماته أدنى في الاقتصاد والتجارة الخارجية (42% لكل منهما)، إضافة إلى أوكرانيا والشرق الأوسط (40% لكل منهما).

وأُجري الاستطلاع بين 3 و16 فبراير عبر مقابلات هاتفية شملت 1004 بالغين في الولايات المتحدة، بهامش خطأ قدره ±4.0 نقطة مئوية.


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