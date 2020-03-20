 بومبيو: أمريكا والمكسيك تعلنان تقييد السفر غير الضروري عبر الحدود - بوابة الشروق
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بومبيو: أمريكا والمكسيك تعلنان تقييد السفر غير الضروري عبر الحدود

مايك بومبيو
مايك بومبيو
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 6:25 م | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 6:25 م

أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم الجمعة، تقييد السفر غير الضروري عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك، مما يضع قيودًا على واحدة من أكثر حدود العالم ازدحامًا.


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