بومبيو: أمريكا والمكسيك تعلنان تقييد السفر غير الضروري عبر الحدود

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أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم الجمعة، تقييد السفر غير الضروري عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك، مما يضع قيودًا على واحدة من أكثر حدود العالم ازدحامًا.