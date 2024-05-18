- الشرطة تطلق رصاصات تحذيرية ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين

نظمت مجموعات فلسطينية في العاصمة الألمانية برلين، ظهر اليوم، تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المتظاهرين لإحياء ذكرى الذكرى 76 للنكبة في فلسطين، والمطالبة بوقف الحرب في غزة.

وبحسب الشرطة الألمانية، إن نحو 5400 شخص تجمعوا في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت، بعد أن كان متوقعا مشاركة 2000 شخص.

وشددت الشرطة من إجراءاتها بنشر نحو 500 شرطي لمواكبة المظاهرة.

واستهلت المظاهرة بعرض تمثيلي تضامني مع معاناة الفلسطينين وذكرى النكبة والاحتلال الإسرائيلي لعدة عقود. وهتف المحتجون، "الحرية لفلسطين"، و"أوقفوا قتل المدنيين في غزة"، "أوقفوا الإبادة في غزة"، "الحرية لغزة.. احفظوا غزة الآن".

وندد المتظاهرون، بعنف الشرطة الألمانية تجاه الطلاب المتضامنين مع فلسطين، وكذلك دعم الحكومة الألمانية للحكومة الإسرائيلية، مطالبين بوقف إطلاق النار الفوري. ومع نهاية التظاهرة، اشتبكت الشرطة مع عدد من الناشطين، وأطلقت رصاصات صوتية ورذاذ الفلفل لتفريقهم، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين.

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يذكر أن ذكرى يوم النكبة في 15 مايو من كل عام، تشير إلى ذكرى نزوح وطرد مئات آلاف الفلسطينيين في أولى الحروب العربية- الإسرائيلية والتي اندلعت في مثل هذا اليوم 1948 وذلك بعد يوم واحد من إعلان قيام دولة إسرائيل.