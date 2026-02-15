إندونيسيا: إطلاق النار على طائرة تابعة لشركة سمارت إير نفذته جماعة مسلحة إجرامية

بيّن تحقيق في مسرح الجريمة أن إطلاق النار على طائرة تابعة لشركة سمارت إير في مطار كورواي باتو في مقاطعة بابوا الجنوبية الإندونيسية، تم تنفيذه من قبل حوالي 20 عضوا من جماعة إجرامية مسلحة.

وقال رئيس العمليات المشتركة للقوات المسلحة الوطنية والشرطة الوطنية لتحقيق السلام في إقليم بابوا، فيصل رحمداني إن المجموعة برزت من نزل يقع بالقرب من المطار قبل أن تفتح النار على الطائرة، مما دفع الركاب وأفراد الطاقم إلى الفرار، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وكشف التحقيق في مسرح الجريمة عن وجود 13 ثقب رصاص في جسم الطائرة، كما وثق المحققون 23 قطعة من الأدلة في الموقع.

وكانت طائرة الركاب الصغيرة قد تعرضت لإطلاق نار لدى هبوطها في إقليم بابوا النائي، شرقي إندونيسيا.

وقال فيصل رمضاني، رئيس قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة، في بيان إن الطائرة، التي تشغلها شركة "سمارت إير" الإندونيسية، كانت تقترب من مهبط ريفي في منطقة يانيروما بمقاطعة بابوا الجنوبية، عندما انطلقت أعيرة نارية من بين الأشجار القريبة.

وأضاف رمضاني أنه تم العثور لاحقا على الطيار ومساعده مقتولين قرب المدرج، فيما نجا 13 راكبا.