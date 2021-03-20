سفينة الإغاثة أوشن فايكينج تعلن إنقاذ 106 أشخاص قبالة سواحل ليبيا

أفادت "أوشن فايكينج"، وهي سفينة إنقاذ مهاجرين تتخذ من البحر الأبيض المتوسط​​ مركزا لآنشطتها ، بأنها أنقذت أكثر من 100 شخص حاولوا عبور البحر على متن القوارب اليوم السبت، وفقا لمنظمة "إس أو إس ميديتيرانييه" التي تتبعها السفينة.

وكتبت المنظمة عبر تويتر أنها أنقذت 106 أشخاص من زورق قابل للنفخ كان يعاني من مشاكل قبالة الساحل الليبي. ويأتي هذا بالإضافة إلى 10 أشخاص تم إنقاذهم في البحر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما قال متحدث باسم المنظمة.

وأنقذت السفينة نحو 420 مهاجرا من البحر في شباط / فبراير ونقلتهم إلى صقلية.

ويبدأ كثيرون محاولاتهم للوصول إلى أوروبا من ليبيا، الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية لأكثر من عقد من الزمان والتي لا تملك سوى قدرة محدودة على منع الأشخاص من الإبحار من شواطئها.

ولكن محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط ​​في مركب صغير غالبا ما تكون خطيرة. وكانت هناك حوادث متعددة في العقد الماضي لانقلاب القوارب التي تقل عشرات الأشخاص، مما أدى إلى وفاة أعداد كبيرة.