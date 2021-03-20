موسكو تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم تسييس التعامل مع لقاح سبوتنيك V

أعرب صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم السبت، عن أمله أن يسترشد الاتحاد الأوروبي باعتبارات علمية بحتة وليست سياسية، في عملية النظر في تسجيل لقاح "سبوتنيك V" لاستخدامه في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير صندوق الاستثمار الروسي، كيريل دميترييف، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "ننتظر وفدا من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في منتصف أبريل، ونأمل أن يكون القرار بشأن سبوتنيك V علميا بحتا وليس سياسيًا"، مرجحا أن يتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الاتحاد الأوروبي بعد شهر يونيو المقبل، مما يسمح بالبدء في بحث توريد الدواء إلى دول الاتحاد.

وأشار دميترييف إلى أن بعد شراء المجر للقاح من المتوقع أن يوافق أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي على استخدام "سبوتنيك V"، بغض النظر عن قرار وكالة الأدوية الأوروبية.

وأكد رئيس الصندوق وجود خطط لإطلاق إنتاج هذا اللقاح الروسي في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، مضيفا أن المفاوضات جارية لإنتاجه هناك باستخدام المرافق الحالية لشركة "R-Pharm" في ولاية بافاريا.