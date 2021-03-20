 موسكو تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم تسييس التعامل مع لقاح سبوتنيك V - بوابة الشروق
السبت 20 مارس 2021 4:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

موسكو تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم تسييس التعامل مع لقاح سبوتنيك V

أ ش أ
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 4:01 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 4:01 م

أعرب صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم السبت، عن أمله أن يسترشد الاتحاد الأوروبي باعتبارات علمية بحتة وليست سياسية، في عملية النظر في تسجيل لقاح "سبوتنيك V" لاستخدامه في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير صندوق الاستثمار الروسي، كيريل دميترييف، وفقا لقناة "روسيا اليوم": "ننتظر وفدا من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في منتصف أبريل، ونأمل أن يكون القرار بشأن سبوتنيك V علميا بحتا وليس سياسيًا"، مرجحا أن يتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الاتحاد الأوروبي بعد شهر يونيو المقبل، مما يسمح بالبدء في بحث توريد الدواء إلى دول الاتحاد.

وأشار دميترييف إلى أن بعد شراء المجر للقاح من المتوقع أن يوافق أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروبي على استخدام "سبوتنيك V"، بغض النظر عن قرار وكالة الأدوية الأوروبية.

وأكد رئيس الصندوق وجود خطط لإطلاق إنتاج هذا اللقاح الروسي في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، مضيفا أن المفاوضات جارية لإنتاجه هناك باستخدام المرافق الحالية لشركة "R-Pharm" في ولاية بافاريا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك