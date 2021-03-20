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فيديو.. أماني السويسي تطرح كليب أحدث أغنياتها يا أنا

أماني السويسي تطرح كليب أحدث أغنياتها يا أنا
أماني السويسي تطرح كليب أحدث أغنياتها يا أنا
إيمان محمود
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 2:31 ص | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 2:31 ص
طرحت النجمة التونسية أماني السويسي، أمس الخميس، كليب أحدث أغنياتها بعنوان "يا أنا"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وأهم المنصات الرقمية والإذاعات المختلفة.

الأغنية من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان بدر شريف، وتوزيع وميكس تميم، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، والكليب تم تصويره في دبي مع المخرج عادل سرحان.

يذكر أن أماني طرحت مؤخرا كليب أغنية "فوبيا"، والتي حققت اكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وهي من كلمات سيد حسن، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع تميم ، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، والكليب إخراج عادل سرحان.



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