 مقتل 6 أسود على يد صيادين غير شرعيين في أكثر محميات البلاد شعبية بأوغندا - بوابة الشروق
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مقتل 6 أسود على يد صيادين غير شرعيين في أكثر محميات البلاد شعبية بأوغندا

وكالات:
نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 6:02 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 6:02 م
قتل صيادون غير شرعيين ستة أسود في محمية الملكة إليزابيث الوطنية غربي أوغندا وهي أكثر المحميات شعبية لدى السياح في البلاد، وفقا للسلطات المحلية.

وكشف المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية، بشير هانجي، أن هناك أدلة تشير إلى أن الأسود تم قتلها باستخدام سم قبل تقطيع جثثها بهدف سحب أجزاء منها تحظى بطلب مرتفع في سوق الأدوية السوداء، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف المتحدث أن مما يدعم هذه الفرضية العثور على جثث 8 نسور، وهي طيور آكلة الجيف، موضحا: "الطيور قتلها السم الموجود في أنسجة الأسود".

وأعرب هانجي عن تخوفه من أن الحوادث من هذا النوع تنعكس سلبا على القطاع السياحي الأوغندي.

وتم تأسيس حديقة (محمية) الملكة إليزابيث الوطنية في العام 1952 بالقرب من حدود أوغندا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتشتهر هذه الحديقة بكثرة الثدييات التي تعيش فيها، ومنها الأسود والفيلة والقردة والفهود.

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