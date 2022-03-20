 الشرقية: السجن المشدد 15 عاما وغرامة للمتهمين بالاتجار في 12 كيلو حشيش - بوابة الشروق
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الشرقية: السجن المشدد 15 عاما وغرامة للمتهمين بالاتجار في 12 كيلو حشيش

فاطمة علي:
نشر في: الأحد 20 مارس 2022 - 3:36 م | آخر تحديث: الأحد 20 مارس 2022 - 3:36 م

 

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 25453 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2021، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه؛ لحيازتهما مواد مخدرة (حشيش) بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين: إبراهيم م م، 24 عاما، سائق معدات ثقيلة، و"حمادة. س. م"، 25 عاما، سائق، مقيمان في العريش؛ لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرامًا، وذلك بدائرة مركز بلبيس بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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