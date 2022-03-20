إيطاليا تسجل 75 ألفا و768 إصابة جديدة بكورونا و85 وفاة

سجلت إيطاليا 75 ألفا و768 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 85 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 مليونا و800 ألفا و179، والوفيات إلى 157 ألفا و692 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، إعطاء 135 مليونا و421 ألفا و831 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.