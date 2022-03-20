أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك، مقتل 55 مدنيا وإصابة أكثر من 300 آخرين، بينهم 22 طفلا جراء القصف الأوكرانى خلال 31 يوما.

وأكدت سلطات دونيتسك، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، الأحد، إصابة 16 مدنيا بينهم طفلان بقصف قوات كييف على مدن وبلدات الجمهورية الشعبية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت السلطات إلى إجلاء 541 شخصا بينهم 214 طفلا من مدينة ماريوبل، مؤكدة أن قوات دونيتسك قتلت أكثر من 70 قوميا خلال يوم واحد، بالإضافة إلى السيطرة على 98 مدينة وبلدة.

من جانبها، أعلنت جمهورية لوجانسك مقتل 160 جنديا عسكريا خلال يوم واحد، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 40 ذخيرة على أراضى الجمهورية.