وزير الاقتصاد الألماني يلتقي أمير قطر سعيا وراء صفقات غاز جديدة

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد حيث تتصدر إمدادات الغاز جدول الأعمال في الوقت الذي تبحث فيه برلين عن بديل للإمدادات الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وتتطلع برلين إلى تقليص اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي من خلال إبرام صفقات مع عدد من الشركاء الدوليين.

ويعتزم هيبيك، المنتمي لحزب الخضر المناصر للبيئة، لقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزراء في الحكومة.

وقال هيبيك أنه سيتناول المخاوف بشأن حقوق الإنسان مع الدوحة.

وواجهت قطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم هذا العام، اتهامات متكررة باستغلال العمال المهاجرين.

ومن المقرر أن يغادر هيبيك قطر في وقت لاحق من اليوم الأحد متجها إلى الإمارات حيث يلتقي مع وزراء البلاد يوم الاثنين.ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على الهيدروجين" الأخضر"، والذي ينتج عن استخدام الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري التقليدي.