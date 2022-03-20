صبا مبارك فتاة شعبية بسيطة تحب عمرو سعد من طرف واحد في مسلسل توبة



كشفت الفنانة صبا مبارك، أنها تقدم شخصية فتاة شعبية تدعى "إحسان"، في مسلسل "توبة" المقرر عرضه على قناة mbc مصر في رمضان المقبل، وتشارك في بطولته إلى جانب عمرو سعد، وصبا مبارك، وماجد المصري، وأسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين.

وقالت "مبارك" إنها تظهر بشكل وصورة مُختلفة عن أدوارها السابقة، مؤكدة على أن "إحسان هي ابنة الطبقة البسيطة التي تضطرها الظروف للعمل في متجر والدها بعد وفاته، وتبذل مجهوداً مضاعفاً للحفاظ على تاريخ والدها الكبير في الحي، لكنها في الوقت نفسه، تعيش حالة حب من طرف واحد تجاه بطل العمل "توبة"، الذي يجسده عمرو سعد، وتتعرض لمُضايقات من "سيد الأجنبي" الذي يجسده ماجد المصري.

وتوضح "مبارك" أن أداء دور فتاة شعبية كان تحدي خاص لها لأول مرة في مشوارها الفني، وقالت، إن التجربة في مجملها مميزة

مسلسل "توبة" إخراج أحمد صالح وتأليف ورشة من المؤلفين الشباب، وتدور الأحداث في منطقة شعبية مصرية عتيقة في مدينة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش "توبة" الهارب من ماضيه المجهول وسط حارة منذ سبع سنوات بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارده، لينغص عليه صفو حياته.