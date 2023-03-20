 شكرى يعقد لقاء ثلاثيا مع وزير السياسات المناخية الدنماركي والرئيس المعين لـCOP28 - بوابة الشروق
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شكرى يعقد لقاء ثلاثيا مع وزير السياسات المناخية الدنماركي والرئيس المعين لـCOP28

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:41 ص

عقد وزير الخارجية سامح شكري، رئيس مؤتمر المناخ COP27، اليوم الاثنين، لقاء ثلاثيا مع وزير التعاون التنموي والسياسات المناخية الدنماركي دان جورجنسون، والدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين للدورة المقبلة للمؤتمر COP 28.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن اللقاء يأتي على هامش اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ.

ويعقد اجتماع كوبنهاجن الذي تستضيفه الدنمارك برئاسة مصرية إماراتية مشتركة، باعتبار مصر رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وبوصف دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة الرئاسة القادمة للمؤتمر.


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