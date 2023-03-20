الرئيس السيسي: نحاول التصدي لمشكلات يعاني منها المجتمع من خلال منظومة تتعمل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تحاول التصدي للمشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وأضاف في كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، اليوم الاثنين، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي: "محدش يلوي كلامي.. استقبال الناس للكلام مش زي بعضه.. لكن لا بأس.. أنا بحاول بفهم، الدولة إنها تصدى لمشكلات يعاني منها المجتمع من خلال منظومة تتعمل".

وتابع: "بنحاول نتصدى لمشكلات وتحديات فيه أسر بتعاني منها.. علشان منفضلش نرفع قضايا في المحاكم.. أنا من 5 سنين كنت بتكلم مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الوقت ده.. وقلتله أنا عاوز يجي عليَّ يوم في مصر إن لما الأسرة تفقد عائلها وإحنا بنطلع شهادة وفاته نكون بنطلعه إجراءات معاشه".

واستكمل: "الفكرة كان معناها إن البيت ده ميتهزش أبدا.. مش بكلمتين حلوين نقولهم مع بعض.. لكن من خلال إجراءات تحقق المطلوب".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، اليوم الاثنين، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.