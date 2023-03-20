سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.

وخلال الاحتفالية، شهد الرئيس فيلما تسجيليا عن الأنشطة والبرامج التي تنفذها الدولة لدعم المرأة والأسرة المصرية، وتحديدا البرامج التي ينفذها المجلس القومي للمرأة.

وأدّت التعليق الصوتي للفيلم التسجيلي، الفنانة ماجدة زكي.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، اليوم الاثنين، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.