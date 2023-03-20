أعلنت شركة "نفط الكويت" اليوم الاثنين، حالة الطوارئ، وذلك إثر حدوث تسرب نفطي وقع برا.

وقالت الشركة في بيان، إنها أعلنت حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد، لافتة إلى "عدم وجود أضرار بشرية ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج".

من جانبه، صرّح المتحدث باسم الشركة قصي العامر، بأن الحادث لم يتسبب بإصابات أو بعرقلة عمليات الإنتاج، مؤكدا أنه لا توجد غازات سامة جراء الحادث.

وأضاف في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "نحن نتعامل مع تسرب نفطي في منطقة برية وليس البحر، لكنها ليست منطقة سكنية".

وأشار العامر إلى أنّ لجنة الطوارئ بصدد تقييم الوضع لطمأنة الناس ومعرفة مصدر التسرّب إن كانت بئرا نفطية"، وستستمر حالة الطوارئ حتى تنتهي العملية.



