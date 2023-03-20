دبي تشهد تأسيس الجمعية الخليجية لأطباء الأسرة

أوصى المؤتمر السادس لشعبة الإمارات لطب الأسرة، في ختام أعماله في دبي، وزارات الصحة بالمنطقة بتعزيز قدرات الرعاية الصحية الأولية في مجال الجاهزية والاستجابة للطوارئ والأزمات الصحية.

وشهد المؤتمر، الذي نظمته شعبة الإمارات لطب الأسرة بجمعية الإمارات الطبية على مدار 4 أيام بدبي، مشاركة أطباء ومتخصصين من 20 دولة، منها دول الخليج والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الدكتورة وديعة الشريف رئيس شعبة الإمارات لطب الأسرة، تأسيس الجمعية الخليجية لأطباء الأسرة، بمشاركة الإمارات كعضو مؤسس، بالتعاون مع الدكتور محمد العازمي رئيس الرابطة الكويتية لطب العائلة والممارسين العامين، والدكتور أشرف أمير رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، والدكتور عبد العزيز المحرزي رئيس الرابطة العُمانية لطب الأسرة، والدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر، ومندوبين من جمعية طب الأسرة بالبحرين.

وأكدت الدكتورة وديعة، للصحفيين اليوم الإثنين، أن المؤتمر نظم أكثر من 80 محاضرة علمية، تحدث فيها أكثر من 56 محاضرا حول آخر المستجدات العالمية في طب الأسرة وأحدث وسائل الوقاية والتشخيص والعلاج.

وأشارت إلى أن جلسات المؤتمر سلطت الضوء على التطورات الكبرى التي شهدها تخصص طب الأسرة خلال السنوات الماضية على مستوى العلوم الأكاديمية، والبحوث، والممارسات المهنية، والدواء، وأساليب تعزيز الصحة والوقاية والعلاج للعديد من الأمراض والحالات الصحية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فرغلي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إن المؤتمر دعا إلى مخاطبة جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ لتكوين (اللجنة العربية العليا لطب الأسرة)، لبناء شراكات هادفة، يكون من ضمن مهامها إعداد خارطة طريق لتحقيق أهداف طب الأسرة في جميع السياسات والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين بما في ذلك اقتراح التشريعات وصياغة الاستراتيجيات اللازمة، لتمكين هذا التخصص في الأنظمة الصحية.