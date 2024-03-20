حصيلة العدوان على غزة: الإصابات تتجاوز 74 ألفا وعدد الشهداء يلامس 32 ألفا

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ166 على قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31 ألفًا و923 شهيدًا، و74 ألفًا و96 إصابة.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 104 شهداء و162 إصابة.

ونوهت صحة غزة أنه «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل وبنايات وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي ساعات الصباح الأولى لفجر اليوم الـ166 من العدوان على قطاع غزة، قصف الاحتلال مناطق عدة بمدينة غزة، تحديدا حي الرمال، ومحيط مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وقال مراسل وكالة الأنباء «وفا»، إنه تم انتشال 20 شهيداً جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف عمارة سكنية غرب مدينة غزة، بينما سقط شهداء ومصابون في قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السدرة بحي الدرج شرق المدينة.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال شققا سكنية في عمارة «مشتهى»، مقابل برج شوا حصري بمدينة غزة.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من العائلات محاصرة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسط ظروف مأساوية، بسبب قصف الاحتلال المستمر على الحي.

وارتفعت حصيلة قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الهباش في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 27 شهيدا، معظمهم من النازحين.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، جرى انتشال 6 من الشهداء من منزل استهدف بالطيران الحربي الإسرائيلي.

وشهدت مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، إطلاق نار كثيف من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد، وإصابة عدد من المواطنين.