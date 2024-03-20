حكومة المملكة المتحدة تحظر مجموعة من شبائه الأفيون الاصطناعية الخطيرة

حظرت حكومة المملكة المتحدة مجموعة كبيرة من شبائه الأفيون الاصطناعية "الخطيرة"، في محاولة لوقف الحصول على جرعات زائدة من المخدرات وللحيلولة دون وقوع وفيات.



وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاربعاء، بأن الحكومة جعلت 15 مادة من شبائه الأفيون الاصطناعية الجديدة، غير قانونية اليوم الأربعاء، وسيتم تصنيفها الآن بأنها "مخدرات من الدرجة الأولى".



ويعني ذلك أن أي شخص يتم العثور بحوزته على تلك المواد، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبعة أعوام، أو دفع غرامة غير محدودة، أو كليهما، في حين من الممكن أن يتم الحكم على المتاجرين في المخدرات بالسجن مدى الحياة أو دفع غرامة، أو كليهما.



وتأتي الخطوة في أعقاب نصيحة "المجلس الاستشاري لمكافحة سوء استخدام العقاقير المخدرة"، كما ستشهد حظر خمسة أنواع مخدرة أخرى، من بينها ثلاثة منشطات.



ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية البريطانية إن المخدرات المحظورة، والتي لها آثار مماثلة للهيروين والفنتانيل، "تسبب إدمانا شديدا، كما أنها خطيرة بشكل لا يصدق" وتشكل "خطرا أكبر للجرعات الزائدة العرضية"، التي صارت "مشكلة واسعة النطاق" في دول أخرى.