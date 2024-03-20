 هآرتس: الجيش الإسرائيلي استخدم في غزة ذخيرة تعود لعام 1953 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هآرتس: الجيش الإسرائيلي استخدم في غزة ذخيرة تعود لعام 1953

وكالات
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 12:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 12:29 م

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استخدم خلال حربه على غزة ذخيرة ومواد متفجرة قديمة تعود لعام 1953.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 104 شهداء و162 مصابا، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 31 ألفا و923 شهيدا و74 ألفا و96 مصابا منذ 7 أكتوبر الأول الماضي.

وفي سياق متصل، أفادت "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال اغتالت مدير لجنة الطوارئ غرب غزة أمجد هتهت، باستهدافه على دوار الكويت خلال تأمين المساعدات، أمس الثلاثاء.

كما أشارت إلى أن 23 فلسطينيا استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال استهدف لجانا عشائرية تؤمّن توزيع المساعدات بدوار الكويت في غزة.

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