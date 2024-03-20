فقدان 5 أشخاص إثر انقلاب ناقلة مواد كيماوية كورية جنوبية قبالة غرب اليابان

قال مسئولو خفر السواحل الياباني إن خمسة أشخاص فقدوا إثر انقلاب ناقلة مواد كيماوية كورية جنوبية قبالة ساحل غرب اليابان اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن ناقلة كيونج صن، التي كانت تحمل طاقم عمل مؤلف من 11 شخصا، أرسلت نداء استغاثة لخفر السواحل الياباني نحو الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قالت إنها بدأت تميل في المياه بالقرب من جزيرة تابعة لمدينة شيمونوسيكي في مقاطعة ياماجوشي.

ومن بين الـ11 شخصا، اثنان من كوريا الجنوبية وثمانية إندونيسيين وصيني، تم إنقاذ ستة منهم، في حين لم يتم العثور على الخمسة الآخرين.

ولم ترد تفاصيل حول جنسية الذين تم إنقاذهم أو المفقودين.

ويبدو أن السفينة كانت ترسو بسبب الأمواج المرتفعة والرياح القوية.

وقالت قوات خفر السواحل إن طائرة تابعة لها وسفن دورية تجري عمليات إنقاذ.