تحدثت الفنانة حلا شيحا، عن تفاصيل الأزمة التي واجهتها بعد هجومها على الفنان تامر حسني، واعتذارها لزملائها ‏الفنانين‎.‎

وكررت خلال مقابلة لبرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة قناة ‏‏«الحياة» ‏مساء ‏الثلاثاء، تقديم اعتذارها للوسط الفني مجددًا ، قائلة:«أولًا، أعتذر رغم أنني لم أخطئ، والخطأ لم يصدر مني، لكن تم ‏احتسابه عليّ، والناس فاهمة أن هذا كان أنا، لكن أنا اتحمل المسؤولية كاملة وسأعتذر».‏

وعبرت حلا على حبها واحترامها لزملائها الفنانين، مؤكدة أنها لم تفكر في حياتها بالتصريح بكلمة قد تثير غضب أي شخص، ‏قائلة‎:‎‏ «زملائي حبايبي وأعتز بهم كلهم، وهما كلهم جمال وعمري بحياتي ما فكرت أقول كلمة تضايق أي حد، وبعتذر ‏لهم أكيد عن أي حاجة ضايقتهم، أنا في الأساس والدي فنان ومولودة في أسرة فنية».

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‏ولفتت الى أن تصريحات والدها حينها كانت بسبب شعوره بالضيق لأجلها؛ لعدم علمه بأن ابنته ليست كما قيل، موضحة ‏الأمور جرى تضخيمها آنذاك بشكل أكبر من الحقيقة، قائلة:«التصريحات مكنتش أحسن حاجة والكلام كان بيزيد، وده ‏خلاني كنت مضايقة، وكنت حاسة الموضوع كبر أوي وكان المقصود حاجة صغيرة جدا».‏

واندلعت أزمة حادة بين الفنانة حلا شيحا والمطرب تامر حسني في يوليو 2021؛ بعد اتهام حلا لـ تامر حسني بعدم ‏الوفاء بوعده بحذف المشاهد الرومانسية التي جمعتهما في فيلم «مش أنا».‏

وبدأت الأزمة بعد طرح الفيلم، حيث نشرت حلا شيحا منشورًا عبر حسابها على انستجرام؛ تبرأت خلاله من هذه ‏المشاهد واعتبرتها غير مناسبة لقيمها ومبادئها بعد اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب في أعقاب زواجها من داعية إسلامي ‏مشهور آنذاك. ‏