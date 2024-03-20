تحدثت الفنانة حلا شيحا، عن تفاصيل الأزمة التي واجهتها بعد هجومها على الفنان تامر حسني، واعتذارها لزملائها الفنانين.
وكررت خلال مقابلة لبرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الثلاثاء، تقديم اعتذارها للوسط الفني مجددًا ، قائلة:«أولًا، أعتذر رغم أنني لم أخطئ، والخطأ لم يصدر مني، لكن تم احتسابه عليّ، والناس فاهمة أن هذا كان أنا، لكن أنا اتحمل المسؤولية كاملة وسأعتذر».
وعبرت حلا على حبها واحترامها لزملائها الفنانين، مؤكدة أنها لم تفكر في حياتها بالتصريح بكلمة قد تثير غضب أي شخص، قائلة: «زملائي حبايبي وأعتز بهم كلهم، وهما كلهم جمال وعمري بحياتي ما فكرت أقول كلمة تضايق أي حد، وبعتذر لهم أكيد عن أي حاجة ضايقتهم، أنا في الأساس والدي فنان ومولودة في أسرة فنية».
ولفتت الى أن تصريحات والدها حينها كانت بسبب شعوره بالضيق لأجلها؛ لعدم علمه بأن ابنته ليست كما قيل، موضحة الأمور جرى تضخيمها آنذاك بشكل أكبر من الحقيقة، قائلة:«التصريحات مكنتش أحسن حاجة والكلام كان بيزيد، وده خلاني كنت مضايقة، وكنت حاسة الموضوع كبر أوي وكان المقصود حاجة صغيرة جدا».
واندلعت أزمة حادة بين الفنانة حلا شيحا والمطرب تامر حسني في يوليو 2021؛ بعد اتهام حلا لـ تامر حسني بعدم الوفاء بوعده بحذف المشاهد الرومانسية التي جمعتهما في فيلم «مش أنا».
وبدأت الأزمة بعد طرح الفيلم، حيث نشرت حلا شيحا منشورًا عبر حسابها على انستجرام؛ تبرأت خلاله من هذه المشاهد واعتبرتها غير مناسبة لقيمها ومبادئها بعد اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب في أعقاب زواجها من داعية إسلامي مشهور آنذاك.