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وزير الرياضة يحضر تدريب المنتخب استعدادا لكأس عاصمة مصر

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 1:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 1:55 ص

حرص  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور مران منتخب مصر الأول الأول لكرة القدم المقام باستاد القاهرة تحت قيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن.

وكان في إستقباله الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، استعداداً لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية، التي تستضيفها مصر بمشاركة منتخبات كرواتيا و تونس و نيوزيلندا .

كما شهد مران منتخب مصر حضور  كلاً هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي "فيفا"، و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و  و الأستاذ محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة  و دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة  و أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق ، و محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة و الاستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة.


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