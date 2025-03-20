خالد البلشي: الحضور الكبير بالموسم التدريبي يعكس اهتمام الصحفيين بتنمية قدراتهم المهنية

البلشي: مركز التدريب قادر على جذب جميع الأطراف

عبد الرحيم: مركز التدريب فخر للجمعية العمومية

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحضور الكبير للصحفيين في ختام الموسم التدريبي بمركز تدريب النقابة يعكس اهتمامهم بتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية، مشيرًا إلى أن وجود أجيال مختلفة حريصة على التدريب يؤكد أن المهنة بخير طالما هناك رغبة في التعلّم والمشاركة.

ونظّم مركز التدريب بنقابة الصحفيين، اليوم، حفل ختام الموسم التدريبي، بحضور النقيب خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة للتدريب محمد سعد عبدالحفيظ، والسكرتير العام المساعد محمد الجارحي، وعضو مجلس النقابة حسين الزناتي.

وأضاف البلشي، خلال كلمته، أن مركز التدريب بالنقابة قادر على جذب جميع الأطراف، بدءًا من الصحفيين غير النقابيين، مرورًا بالزملاء النقابيين وطلاب الصحافة، مما يؤكد أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة للمهنة.

وتابع: "لا يمكن إنكار أن الصحافة في مأزق، وسط أوضاع وقوانين مقيدة، ولكن يبقى الحضور الإنساني هو الأساس، وحضور الجمعية العمومية بنفس الحِرص على التعلّم، وأعتقد أن هذه المهنة ستبقى في هذا الحال".

من جانبه، هنّأ جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، الزملاء الذين حصلوا على دورات تدريبية ومنح وورش عمل، ووجّه الشكر للمدربين المشاركين في الموسم التدريبي.

وقال عبدالرحيم خلال كلمته إن مركز تدريب نقابة الصحفيين يُعد مصدر فخر للجمعية العمومية، موضحًا أنه لا يوجد مركز مماثل له في أي نقابة أخرى في الشرق الأوسط والدول العربية.

وأضاف أن نقابة الصحفيين، أقدم النقابات في مصر والشرق الأوسط، تظل قلعة للحريات، ويفخر بها كل صحفي، مشيرًا إلى أن النقابة تمتلك مركز تدريب متطورًا، مدعومًا بكافة الوسائل الحديثة، بعد إعادة تأهيل استديوهاته بدعم من مجلس النقابة.