عبد العال: الزمالك تعادل مع الجونة بـ «كرة خائنة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد علاء عبد العال المدير الفني للجونة بأداء لاعبيه بعد التعادل 1-1 مع الزمالك، مساء الأربعاء، في إطار منافسات كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

قال عبد العال عقب المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة "أشكر اللاعبين على تنفيذ المهام أمام فريق كبير بحجم الزمالك الذي لم يتأثر كثيرا بغياب أربعة لاعبين في ظل وجود عناصر أخرى مميزة مثل شيكابالا وعبد الله السعيد ومصطفى شلبي ومحمود بنتايج".

وأضاف مدرب الجونة عبر قناة أون سبورت "قدمنا مباراة تكتيكية عالية جدا، واستحوذنا على الكرة بعد الهدف ولعبنا بثقة، أما استحواذ الزمالك بدون خطورة".

وأتم علاء عبد العال "كنت أتمنى أن نفوز ولكن استقبلنا هدفا غريب الشكل بسبب تغيير الهواء لاتجاه الكرة لتخون حارس المرمى محمد علاء، ومستوانا اليوم استمرار للعروض المميزة في الفترة الأخيرة".