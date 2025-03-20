تقارير: المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا ضد إقالة رئيس الشاباك وسط غضب شعبي

قالت صحيفة معاريف إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسا ضد إقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلية الشاباك رونين بار وأكدت اختصاص الحكومة باتخاذ القرار.

هذا ومن المقرر أن تلتئم الحكومة الإسرائيلية الليلة من أجل التصديق على قرار عزل رونين بار، كما يتوقع أن تتجدد في القدس اليوم المظاهرات الداعية إلى منع إقالة رئيس جهاز الشاباك.

وكان يوم أمس شهد مناوشات بين متظاهرين وقوات الشرطة الإسرائيلية لم تخل من فض عنيف للمظاهرات في بعض المواقع وتنفيذ اعتقالات في صفوف المتظاهرين.

ومن جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الحكومة ستجتمع اليوم لبحث إقالة رئيس الشاباك، في حين تأجل اجتماع الكابينت الذي يبحث ملفات أخرى إلى السبت.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون إن على الإسرائيليين استبدال حكومة نتنياهو، مؤكدا أن الاحتجاج والنزول إلى الشارع سيحدث التغيير.

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، 12 متظاهرا قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في شارع غزة بالقدس الغربية، احتجوا على إقالة رئيس جهاز الشاباك والتخلي عن الأسرى في غزة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي بيان نشرته عبر حسابها على إكس، قالت الشرطة: "اندلعت أعمال شغب في القدس واعتقلنا 12 مشتبها بهم بتهمة الإخلال بالنظام العام والتهديد والاعتداء على مواطن ورجال شرطة".

وأضافت الشرطة أنها تواصل حتى الساعة 12:00 (ت.غ) "بمساعدة جنود حرس الحدود، عملياتها لاستعادة وحفظ النظام العام في شارع غزة في القدس والشوارع المجاورة".

وذكرت أن عشرات المحتجين قاموا بإشعال النيران في وسط الطريق، ما شكل خطرا على المتظاهرين الآخرين.

وأوضحت أنها تدخلت باستخدام "طفايات الحريق" للسيطرة على الحريق ومنع وقوع إصابات.

وأفادت الشرطة، باندلاع مواجهات بين قواتها والمتظاهرين، مشيرة إلى أنها استخدمت المياه العادمة لتفريق الحشود.

كما أكدت تعرض أحد عناصرها وأحد المواطنين لاعتداء من بعض المحتجين.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن شرطيا أصيب بجروح طفيفة خلال المواجهات وتم نقله بسيارة إسعاف لتلقي العلاج بأحد المستشفيات القريبة.