الشروق تنشر صور المنزل المتسبب في مصرع طفل وإصابة 17 تلميذًا بالدقهلية

حصلت "الشروق" على الصور الأولى للمنزل المتسبب في مصرع طفل وإصابة 17 آخرين من تلاميذ المرحلة الابتدائية بالدقهلية.

وتواجدت أسفل السقف المنهار ملابس التلاميذ وحقائبهم وكتبهم وأحذيتهم، التي امتزجت بدمائهم.

والمنزل عبارة عن طابقين، تم بناؤه بشكل غير آدمي، يشبه حظائر الدواجن، حيث شُيّد بالطوب اللبن والخوص.

وأُصيب 17 طفلاً في حادث سقوط سقف غرفة بمنزل من الطوب اللبن بقرية عزبة سمعان، مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، فيما توفي طفل آخر.

واستقبلت مستشفى بني عبيد التخصصي حالة وفاة لطفل يدعى محمد أحمد رجب السيد، 7 سنوات، نتيجة إصابته بجروح وكدمة شديدة في الخصر تسببت في نزيف، وتم تشييع جثمانه منذ قليل.

فيما أُصيب 17 طفلاً آخر، نُقلوا إلى المستشفى، وهم: هند وائل علي، 9 سنوات، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، زهراء صقر منير، 9 سنوات، مصابة بسحجة في اليد اليسرى، سيلا شعبان مصطفى، 10 سنوات، مصابة بسحجة في الوجه، محمد إبراهيم محمد، 7 سنوات، مصاب بجرح في فروة الرأس، معاذ رضا شعبان، 10 سنوات، مصاب بجرح في فروة الرأس، مازن فتوح أحمد، 10 سنوات، مصاب بألم أسفل الظهر، أحمد محمود أحمد، 10 سنوات، مصاب بألم أسفل الظهر، يوسف حازم فرج، 10 سنوات، مصاب بجرح في فروة الرأس، مروان فتوح أحمد، 10 سنوات، مصاب بسحجات في الوجه والرقبة، رحمة السيد محمد، 10 سنوات، مصابة بسحجات في الوجه والرقبة، مالك أشرف فؤاد، 10 سنوات، مصاب بألم أسفل الظهر، محمد منير، 10 سنوات، مصاب بألم أسفل الظهر، جوري محمد إبراهيم، 7 سنوات، مصابة بجرح في فروة الرأس، نور جمال السعيد، 10 سنوات، مصابة بألم في الظهر، سما علاء محمد، 10 سنوات، مصابة باشتباه كسر في القدم اليسرى.



كما استقبلت مستشفى دكرنس العام حالتين، وهما: محمد صالح إبراهيم حسين، 6 سنوات، مصاب بنزيف في المخ ونزيف في البطن، شيماء محمود إبراهيم محمد، 10 سنوات، مصابة بكدمات في الوجه وجروح في الرأس، وبذلك يصبح إجمالي عدد المصابين 17 حالة.

وكان اللواء الدكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة في منزل يُستخدم كـ مكانٍ للدروس الخصوصية بقرية عزبة سمعان.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد، وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة في منزل بقرية عزبة سمعان، مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 17 آخرين.

وتوجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى مستشفى بني عبيد، حيث التقى المصابين وذويهم، وأعرب عن دعمه الكامل لهم.

كما التقى بأسرة الطفل المتوفى، وقدم لهم خالص تعازيه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

وكلف المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات الدفن، وشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث.

كما وجّه وكيل وزارة الصحة بضرورة التأكد من توفير جميع سبل العناية بالمصابين، وتحويل الحالات التي تستدعي ذلك إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف المساعدات المقررة للمصابين وأسرهم.