 صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 1:24 م | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 1:24 م

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية، في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.32% ليصل إلى 3240.27 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.32% ليصل إلى 1232.07 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.11% ليصل إلى 3233.22 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.11% ليصل إلى 1229.39 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 6.2 كوبيك ليصل إلى 11.558 روبل.

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