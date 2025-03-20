بوتين يؤكد في رسالة إلى أحمد الشرع استعداد روسيا لتطوير التعاون مع سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، استعداد روسيا لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صرح بذلك المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في إفادته الصحفية اليوم الخميس.

وأضاف المتحدث: «موسكو تؤكد استعدادها المستمر لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في كامل نطاق القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، من أجل تعزيز العلاقات الروسية السورية الودية التقليدية».

والأسبوع الماضي، قال تقرير صحفي، إن روسيا تسعى إلى إبرام اتفاق للإبقاء على قواعدها العسكرية في سوريا، وتريد دمشق فتح صفحة جديدة في العلاقات مع موسكو، بحسب مسئولين أوروبيين وسوريين.

وتشمل هذه الاتفاقات، بحسب التقرير، مرحلةً جديدةً من البناء في ميناء طرطوس، الذي كان قد تم تعليقه، وتطوير امتيازات الغاز البحرية العملاقة، ومناجم الفوسفات وحقول الهيدروكربون بالقرب من تدمر، وبناء مصنع للأسمدة في حمص، وسط سوريا.

وتضمَّنت المحادثات بين روسيا وسوريا أيضاً، اعتذاراً محتملاً من موسكو، عن دورها في قصف المدنيين السوريين. وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن المحادثات تضمَّنت أيضاً طلباً من دمشق بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكن الروس رفضوا مناقشة هذه القضية.