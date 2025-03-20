زراعة عين شمس تكرم الأمهات المثاليات

نظمت كلية الزراعة جامعة عين شمس احتفالية كبرى لتكريم الأم المثالية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتور ولاء عبد الغني عميد الكلية.

أعرب الدكتور ولاء عبد الغني عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يُكرّم الأمهات المثاليات من أبناء الكلية، مشيدًا بدور الأمهات المحورى في بناء المجتمع المصري، باعتبارهن نواة الأسرة والمجتمع، ويسهمن في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة.

‏‎ كما أكد على أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو تكريم لقيم الإخلاص والتفاني التي تجسدها الأم المصرية في كل لحظة من حياتها.

‏‎حضر الإحتفال رؤساء الأقسام العلمية ومديري الإدارات وأعضاء الجهاز الإداري، وأحيي الاحتفالية الفنان ياسر سليمان