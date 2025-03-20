تقدم فرقة الجيزة القومية العرض المسرحي "صديق العمر" عن فيلم Shawshank redemption لفرانك دارابونت ومسرحية الرجل الأحزن لبيرج زيتونتسيان، كتابة وإخراج محمد فاضل القباني. وذلك بداية من 25 إلى 29 مارس الجاري، على أن يبدأ العرض في التاسعة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة.

المسرحية من إنتاج وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الإدارة المركزية للشؤون الفنية، الإدارة العامة للمسرح، إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فرع ثقافة الجيزة.

العرض بطولة مجموعة من فناني فرقة الجيزة القومية، ديكور وملابس: علي السماني، تأليف موسيقي: محمد خالد، إضاءة أحمد أمين، استعراضات: مها نصر، مستشار إعلامي: محمد عبد الرحمن زغلول، تدقيق لغوي: د. محمد البدر، وأحمد سعيد، تنفيذ موسيقي: محمد رمضان، فوتوغرافيا: هدير السيد، وإبراهيم عرابي، فيديو: جرجس صبحي، ومريم سليمان، مكياچ: ريهام شبانه، مساعدو الإخراج: مي الرزاقي، وأمنية طارق، ومحمد ياسر، مخرج منفذ أحمد لطفي.