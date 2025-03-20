 وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للجمعة الثالثة في رمضان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للجمعة الثالثة في رمضان

القدس معا
نشر في: الخميس 20 مارس 2025 - 10:23 م | آخر تحديث: الخميس 20 مارس 2025 - 10:23 م

أكد وزير الأوقاف والشئون الدينية الشيخ محمد مصطفى نجم، أن الاحتلال رفض للجمعة الثالثة على التوالي تسليم الحرم الإبراهيمي بمرافقه، وساحاته، وأبوابه؛ حيث رفض فتح الباب الشرقي للمرة الثانية، وهو ما أدى إلى رفض الوزارة استلام الحرم منقوصا منه أحد أجزائه المهمة لما في هذا من اعتراف بهذا الانتقاص، وهو أمر كانت الوزارة قد حددت موقفها منه منذ بداية شهر رمضان المبارك، قائلا: "وستبقى عليه حتى يتراجع الاحتلال عن مواقفه المنتهكة لحقوق المسلمين في الصلاة في حرمهم بكافة ساحاته، ومصلياته، وأروقته".

وطالب الوزير نجم، المجتمع الدولي بإيقاف اعتداءات الاحتلال التي أصبحت نهجاً دائماً وهو ما سيؤدي في حال السكوت عنها إلى السيطرة على الحرم من قبل المستعمرين الذين يعملون على تحويله لكنيس تلمودي.

كما طالب نجم، أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة حماية الحرم الإبراهيمي من خلال الوجود فيه، داعياً الجميع إلى شد الرحال إليه الجمعة لما في هذا من تأكيد لهوية الحرم وحمايته من خطط الاحتلال.

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