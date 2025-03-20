طرابلس: مسؤولة أممية تبحث مع السفراء الأفارقة دعم المصالحة الليبية

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا "هانا تيته "ونائبها المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية " أنيس تشوما" اليوم الأربعاء بالعاصمة الليبية طرابلس مع مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين في ليبيا، وذلك ضمن جولتها الأولية من المشاورات مع السلك الدبلوماسي.

وأفادت البعثة الأممية في منشور على صفحتها على فيسبوك بأن اللقاء، الذي استضافه سفير غانا، تناول عمل البعثة وأتاح فرصة لتقديم تحديث حول عمل اللجنة الاستشارية واستعراض التحديات الإقليمية التي أثرت أو تأثرت بالتطورات في ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الليبية "وال".

كما ركزت المشاورات على تحسين التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي، والهجرة، ودعم المصالحة الوطنية في ليبيا.





