عمرو فتحي: ندرس التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة منتخب السيدات في بطولة العالم

أكد عمرو فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد أن الاتحاد يدرس التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة منتخب مصر للسيدات في بطولة العالم المقرر إقامتها العام الجاري في ألمانيا.

وأوضح فتحي: "مجلس إدارة الاتحاد كلفني مع زميلتي عبير عقيل عضو المجلس بالإشراف على كرة اليد النسائية، وعلى مدار الأيام الماضية تمت مناقشة العديد من الأفكار لتطوير كرة اليد النسائية في مختلف الفئات السنية".

وأضاف فتحي: "عقدنا جلسة خلال الأسبوع الماضي في حضور خالد فتحي رئيس الاتحاد مع حلمي مصبح وتم الاتفاق معه على تدريب منتخب الشابات 2006، وكذلك مع قاسم إبراهيم ليتولى تدريب منتخب الناشئات 2008، حيث يستعد المنتخبان للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية خلال العام الجاري".

وقال عمرو فتحي: "بخلاف ملف كرة اليد النسائية، تم تكليفي من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على لجنة المسابقات مع الزميلين أحمد زقزوق وخالد صالح عضوي مجلس الإدارة".

وأضاف: "جاري حاليا الإعداد للموسم الجديد، حيث نسعى لتغيير شكل المسابقات لتشهد مستوى تنافسي أقوى، إضافة إلى تعديل شكل بطولة السوبر المصري في العالم القادم، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك عقب الاجتماع والتنسيق مع المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لتحديد شكل المسابقة بما يساهم في زيادة المستوى التنافسي".