صدمة لكورتوا في منتخب بلجيكا

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عاد تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد إلى منتخب بلجيكا بعد رحيل دومينيكو تيديسكو ووصول رودي جارسيا كمدرب.

وغاب كورتوا عن تمثيل منتخب بلاده خلال الأشهر السابقة، بعد خلاف مع دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا السابق.

وقرر كورتوا عدم الانضمام لمنتخب بلجيكا في ظل تواجد تيديسكو كمدير فني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن هناك ضربة قاسية لكورتوا رغم عودته إلى صفوف بلجيكا.

وأضافت أن رودي جارسيا مدرب بلجيكا الجديد لن يُعيد شارة القيادة إلى حارس مرمى ريال مدريد على الأقل في الوقت الحالي.

وأكدت أن روميلو لوكاكو سيكون قائدًا للمنتخب البلجيكي في معسكر مارس الجاري، ولكن سيظل الباب مفتوح أمام كورتوا لارتداء شارة القيادة خلال الفترة القادمة.