المجلس الأوروبي يدعو للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة

حث المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، على "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

ورحب المجلس، بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية التي أقرتها قمة القاهرة في 4 مارس الجاري، واستعدادهم للتعاون مع الشركاء العرب والدوليين على هذا الأساس، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وشدد القادة الأوروبيون في قمتهم التي عقدت، اليوم الخميس في بروكسل، على "ضرورة إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية، بهدف تنفيذ الوقف الكامل لإطلاق النار، بما يؤدي إلى وقف الأعمال العدائية بشكل دائم".

وشدد المجلس الأوروبي في بيانه الختامي عن التطورات في الشرق الأوسط، على أهمية "إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوزيعها على نطاق واسع في غزة وبشكل مستدام، وكذلك إمداد غزة بالكهرباء".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ72 ساعة الماضية إلى 591 شهيدا، إضافة إلى 1042 مصابا ممن وصلوا إلى المستشفيات.