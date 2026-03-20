الجمعة 20 مارس 2026 3:26 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

محافظ مطروح: تشغيل غرف العمليات 24 ساعة خلال إجازة العيد

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 3:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 3:08 ص

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية، مع تشغيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال متابعته، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، استعدادات مراكز ومدن المحافظة عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تم التأكد من جاهزية الخدمات وساحات الصلاة.

وشدّد المحافظ على تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية، ورفع جاهزية المستشفيات والإسعاف، مع تخصيص 32 ساحة لصلاة العيد وفتح الحدائق والمتنزهات، والتأكيد على انتظام خدمات الكهرباء والمياه وتحقيق الانضباط في الشوارع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك