الإمارات: القبض على أكثر من 100 شخص على خلفية مشاركة معلومات خاطئة وسط حرب إيران

قالت شرطة الإمارات، اليوم الجمعة، إنها ألقت القبض على 109 أشخاص من جنسيات مختلفة بسبب تصوير معلومات "خاطئة" ونشرها عبر الإنترنت وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأعلنت الشرطة في العاصمة أبوظبي القبض على المشتبه بهم، وذكرت أنهم صوروا مواقع وأحداث وتداولوا معلومات "خاطئة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشرطة، في منشور عبر منصة إكس: "من شأن هذا أن يثير الرأي العام وينشر الشائعات بين أفراد المجتمع"، دون أن تتطرق إلى تفاصيل.

وتشن إيران هجمات منذ نهاية فبراير ضد أهداف في دول الخليج، بما في ذلك قواعد عسكرية ومنشآت دبلوماسية أمريكية فضلا عن منشآت طاقة وموانئ، وذلك ردا على الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران.

وأفادت السلطات الإماراتية بأن الهجمات الإيرانية أودت بحياة فردين بالجيش وستة أجانب في البلاد.