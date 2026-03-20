قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتية، إن الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا، لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت في بيان، اليوم الجمعة، أن «أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية».

ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن مصفاة ميناء الأحمدي النفطية تعرضت لهجوم جديد من طائرات مسيرة، صباح الجمعة، ما أدى إلى اندلاع حريق في بعض وحداتها.

وأشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات جراء الهجوم، الذي تسبب في توقف عمل عدد من الوحدات، بحسب الوكالة الكويتية التي ذكرت أن رجال الإطفاء يبذلون جهودًا للسيطرة على الحرائق.

وكانت مصفاة ميناء الأحمدي النفطية، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترًا (25 ميلًا) جنوب العاصمة الكويت، قد تعرضت لهجوم مماثل من طائرة مسيرة، الخميس.

وجاء هجوم الجمعة، بعد أن أعلنت القوات المسلحة الكويتية أن الدفاعات الجوية للبلاد تتصدى لـ«تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة معادية».