وزير خارجية إيران لنظيرته البريطانية: توفير قواعد عسكرية لأمريكا يعد مشاركة في الحرب

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن تطورات الحرب، والأوضاع الحالية في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أشار عراقجي، إلى أنها «المرة الثانية التي تتعرض فيها إيران لعدوان عسكري، فيما كانت تخوض مفاوضات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية».

وقال إن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران يعد «انتهاكًا صارخًا» لجميع المبادئ والقواعد الدولية، منوهًا إلى أنه أسفر عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض كبار المسئولين، وعدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وانتقد ما وصفه بـ«النهج السلبي والمتحيز لبريطانيا وبعض الدول الأوروبية تجاه هذا العدوان الصارخ، الذي ينتهك القانون الدولي»، مشيرًا إلى أن توفير قواعد عسكرية لأمريكا يعد مشاركة في الحرب.

وأشار إلى حق إيران الأصيل في الدفاع عن النفس، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، زاعمًا أن «إيران احترمت سيادة الدول المجاورة، لم تكن لديها أي نية لمهاجمتها».

وأضاف: «لسوء الحظ، توجد قواعد أمريكية تشن هجومًا على إيران في بعض دول المنطقة، وهذه الدول لم تفِ بمسئوليتها في منع استخدام أراضيها لشن هجمات ضد إيران»، بحسب تعبيره.

وأدان بشدة الهجوم على منشآت حقل بارس الجنوبي، وانتقد عدم إدانة هذا العمل «الخطير والمغامر»، كما انتقد بشدة موقف بريطانيا وبعض الدول الأخرى في إدانة الرد الانتقامي الإيراني.

وحذر من تقديم أي مساعدة أو دعم لإسرائيل وأمريكا في هذا العمل غير القانوني ضد إيران، منوهًا أن هذه الأعمال لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وزيادة تعقيده.